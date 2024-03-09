Pakistan'da Benazir Butto'nun eşi Asıf Ali Zerdari, 2. kez Cumhurbaşkanı seçildi

Pakistan Ulusal Meclisi, Pakistan Senatosu ve 4 eyalet meclisinde yapılan oylamada, Pakistan Halk Partisi ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın ortak adayı Asıf Ali Zerdari 2. kez Cumhurbaşkanı seçildi. Zerdari, en yakın rakibi Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) adayı Mahmud Khan Achakzai’yi 411 oyla geride bıraktı.

Pakistan Ulusal Meclisi, Pakistan Senatosu ve 4 eyalet meclisinde yapılan oylama sonucunda eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun eşi Asıf Ali Zerdari 2. kez Cumhurbaşkanı seçildi.

The News International'ın haberine göre, 8 Şubat'taki ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimlerinin ardından cumhurbaşkanı seçimi yapıldı.

Seçimde, PPP ve PML-N ortak adayı, 2008-2013 döneminde cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Asıf Ali Zerdari resmi olmayan sonuçlara göre 2. kez Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı seçiminde Zerdari'nin rakibi olan Sünni İttihad Konseyinin adayı ve Pahtunhva Milli Avami Partisi (PKMAP) lideri Mahmud Achakzai, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) tarafından da destekleniyordu.

ASIF ALİ ZERDARİ KİMDİR?

"Pakistan'ı ve Müslüman bir ülkeyi yöneten ilk kadın" olarak 1988'de tarihe geçen ancak 27 Aralık 2007'de silahlı bir intihar bombacısının saldırısı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Benazir Butto'nun eşi olan Asıf Ali Zerdari, 1955'te Karaçi'de doğdu.

Zerdari, 2008-2013 yıllarında Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

SEÇİMDE NELER YAŞANDI?

Pakistan'da Ulusal Meclis ve Eyalet Meclisleri için 8 Şubat’ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı PML-N ise ikinci sırada tamamlamıştı.

Ardından 3 Mart'ta PML-N Başkanı Şahbaz Şerif'in, 201 oy alarak ikinci kez Başbakan seçildiği duyurulmuştu.

PTI, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çok sayıda seçim bölgesinde oyların çalındığını ve rakip partilerin adaylarına kaydırıldığını iddia ediyor. Bazı siyasi partiler de oylarının çalındığını savunuyor.