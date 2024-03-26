Pakistan'da Çinli mühendislere bombalı intihar saldırısı: 6 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da bir baraj projesinde çalışan Çinli mühendislerden oluşan bir konvoya intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu altı kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Şangla bölgesindeki bombalı saldırısı sonucu 5'i Çinli 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Polis, bir intihar bombacısının patlayıcı yüklü bir arabayı Çinli işçileri taşıyan bir otobüse doğru sürdüğünü ve patlattığını bildirdi.

Saldırıda Pakistanlı şoförle birlikte en az beş Çin vatandaşının öldüğü ifade edildi.

Saldırıda ölen Çinlilerin, Çin Gezhouba Şirketi tarafından Dasu'da inşa edilmekte olan hidroelektrik santrali projesinde çalışan mühendisler olduğu aktarıldı.

Şangla'da görevli polis memuru Bakhat Zahir, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Zahir, saldırının, patlayıcı dolu aracın, başka bir araca çarpmasıyla düzenlendiğini ifade etti.

Saldırı sonucu araçtaki sürücünün yanı sıra 5 Çinli yolcunun hayatını kaybettiğini belirten Zahir, yolcuların inşaat işçisi ve mühendis olduklarını söyledi.