Pakistan'da genel seçimler: İlk sonuçlar gelmeye başladı

Pakistan'da 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sayım işlemi başladı. İlk sonuçlara göre, PTI, PPP ve PML-N arasında Ulusal Meclis sandalyelerinin dağılımında rekabet göze çarpıyor.

Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için dün yapılan seçimlere ilişkin ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Seçim Komisyonunca paylaşılan verilere göre, Ulusal Meclis'te tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 23, Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) 22 ve eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) 18 sandalye kazandı.

İlk sonuçlara göre, PTI, PPP ve PML-N arasında Ulusal Meclis sandalyelerinin dağılımında rekabet göze çarpıyor.

EYALET MECLİSLERİNDE İLK SONUÇLAR

Hayber Pahtunhva’da eyalet meclisi için açıklanan sonuçlara göre, PTI 49 sandalye kazandı, PML-N 4, PPP ise 1 sandalye elde etti. PTI, Hayber Pahtunhva eyaletinde açık ara önde görünüyor.

Pencap eyalet meclisinde, PML-N ile PTI arasında Ulusal Meclis'teki rekabete benzer bir durum göze çarpıyor. PML-N, Pencap eyalet meclisindeki sandalyelerden 45'ini kazanırken, PTI 39 sandalye elde etti.

Fotoğraf: AA

KATILIM ORANINA İLİŞKİN VERİ PAYLAŞILMADI

Sind eyalet meclisinde, PPP'nin önde olduğu görülüyor. Eyalet meclisinde PTI 5, PPP ise 63 sandalye kazandı.

Belucistan eyalet meclisinde, PTI 1, PML-N 2 ve PPP 3 sandalye elde etti.

Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için oy sayma işlemi sürüyor. Seçime katılım oranına ilişkin henüz bir veri paylaşılmadı.

Fotoğraf: AA

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Pakistan'da 2013'te seçime katılım yüzde 55,02, 2018'de ise yüzde 51,7 olarak gerçekleşmişti.

Pakistan'da 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle dün 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona ermişti.