Pakistan'da hayvanat bahçesindeki aslan kafesinde bir cansız beden bulundu

Pakistan’da Pencap eyaletine bağlı Bahavalpur’da Şerbağ Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanın kafesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir cansız beden bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hayvanat bahçesi geçici olarak kapatıldı.

Dünya 07.12.2023 13:30 Giriş: 07.12.2023 13:30

Güncelleme: 07.12.2023 14:10 Kaynak: AA

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Temsili fotoğraf

Pakistan’da bulunan Bahavalpur şehrindeki hayvanat bahçesinde aslanların tutulduğu kafesinde bir cansız beden bulundu. Geo News'te yer alan habere göre, Pencap eyaletine bağlı Bahavalpur’da Şerbağ Hayvanat Bahçesindeki görevliler, aslanların insan ayağı yediğini fark etti. Durumdan şüphelenerek aslanların kafesine giren görevliler, bir kişiye ait cansız beden buldu. HAYVANAT BAHÇESİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI Yetkililer, cansız bedenin kime ait olduğunu henüz tespit edemediklerini ve bu kişinin kafese neden ve nasıl girdiğinin araştırıldığını belirtti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hayvanat bahçesi geçici olarak kapatıldı.