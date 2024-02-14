Pakistan'da koalisyon hükümeti için uzlaşı sağlandı: Tutuklu İmran Han'dan uyarı

Pakistan'da çok sayıda siyasi parti, koalisyon hükümeti kurulması konusunda uzlaşı vardı. Eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, tutuklu bulunan eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'ne çağrı yaparak, sürecin parçası olmasını istedi. İmran Han ise Meclis'te "çalınmış oylarla" kurulacak herhangi bir yeni hükümete karşı uyarıda bulundu.

Pakistan'da siyasi partiler, koalisyon hükümeti kurulması konusunda uzlaşıya vardı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Halk Partisi (PPP) Eş Başkanı eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Pakistan Müslüman Ligi-Navazdan (PML-N) eski Başbakan Şahbaz Şerif, Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu (PML-Q) lideri Çaudri Şucaat, Birleşik Halk Hareketi Partisi (MQM-P) lideri Halid Makbul Sıddıki, İstihkam-ı Pakistan Partisi (IPP) Genel Başkanı Alim Han, başkent İslamabad'da ortak basın toplantısı düzenledi.

PPP Eş Başkanı Zerdari, burada yaptığı açıklamada, ülkeyi içerisinde bulunduğu krizlerden kurtarmak için koalisyon hükümeti kurmaya karar verdiklerini söyledi.

İMRAN HAN'A ÇAĞRI

Zerdari, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'ne de (PTI) çağrıda bulunarak, PTI'den uzlaşı sürecinin bir parçası olmasını istedi.

PML-N'den eski Başbakan Şahbaz Şerif ise seçimler sırasındaki eleştiri aşamasının sona erdiğini ve yeni bir parlamento oluşturulacağını belirtti.

Şerif, Pakistan'ı ileriye taşımak ve ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmak için farklılıklara son verilmesi gerektiğini kaydederek, basın toplantısına katılan partilere atıfla Ulusal Mecliste üçte iki çoğunluğu yakaladıklarına işaret etti.

ŞAHBAZ ŞERİF ADAY GÖSTERİLECEK

Siyasi partilerin basın toplantısının ardından PML-N Sözcüsü Meryem Aurangzeb, X'ten yaptığı açıklamada, eski Başbakan Navaz Şerif'in, kardeşi eski Başbakan Şahbaz Şerif'i kurulacak yeni hükümette başbakanlık için aday göstermeye karar verdiğini belirtti.

Aurangzeb, ayrıca, Navaz Şerif'in kızı ve PML-N Genel Başkan Yardımcısı Meryem Navaz'ın Pencap eyaleti başbakanlığına aday gösterileceğini kaydetti.

İMRAN HAN'DAN UYARI GELDİ

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın X hesabından yapılan açıklamaya göre, Han, Pakistan'daki seçimlerde adalete ve demokrasiye şiddetle ihtiyaç olduğuna işaret ederek, Ulusal Meclis'te "çalınmış oylarla" kurulacak herhangi bir yeni hükümete karşı uyarıda bulundu ve bu durumun ekonomiyi daha da kötü hale getireceğini belirtti.

Han, partisi PTI'nın halkın iradesinden asla taviz vermeyeceğini vurgulayarak "Partime, Pakistan Halk Partisi (PPP), Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ve Birleşik Halk Hareketi Partisi (MQM-P) dahil halkın yetkisini çalan hiçbir siyasi partiyle (koalisyon kurulması konusunda) görüşülmemesi talimatını verdim" ifadesini kullandı.

PAKİSTAN'DA SEÇİMLER

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını 11 Şubat'ta açıklamıştı.

Seçim sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına iktidar olmak için yeterli çoğunluğu elde edemiyor. Ulusal Mecliste hükümetin kurulması için 169 salt çoğunluk gerekiyor.

8 Şubat'ta 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste bağımsız milletvekilleri 101 sandalye kazanmıştı. Söz konusu 101 sandalyenin 93'ü PTI destekli bağımsız milletvekillerine ait.

Eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi PML-N 75, Bilaval Butto Zerdari'nin Eş Başkanlığını yaptığı PPP 54 ve MQM-P 17 sandalye kazanmıştı.

Ulusal Meclisteki iki sandalye için seçimler, bir milletvekili adayının ölümü ve oy verme işleminin tamamlanamaması nedeniyle daha sonra gerçekleştirilecek.