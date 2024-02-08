Pakistan'da saldırıların gölgesinde seçim: Bazı bölgelerde oy verme işlemi durdu

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde seçim görevlilerine yönelik silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti. Kot Azam'daki oy verme işlemi geçici olarak durduruldu. Oy verme işlemlerinin devam ettiği ülkede ayrıca telefon ve internet hizmetleri askıya alındı. Ülkede dün de siyasi parti bürolarına yapılan saldırıda 30 kişi yaşamını yitirmişti.

Pakistan'da seçim görevlilerine silahlı saldırıda bir polis öldü.

Ülkede 128 milyonu aşkın seçmen, ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için oy kullanmaya başladı.

Yerel saatle 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi için yurttaşlar, ülke genelinde sandıklara gitmeye başladı.

Ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinde seçim görevlilerine yönelik silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilileri, Tank bölgesine bağlı Kot Azam ilçesinde kimliği bilinmeyen kişilerin, seçim görevlilerine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda bir polis yaşamını yitirdi, Kot Azam'daki oy verme işlemi geçici olarak durduruldu.

Tank bölgesinin, Afganistan'a komşu Güney Veziristan ile sınırı bulunuyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, tam güvenliğin sağlanması amacıyla İran ve Afganistan sınırlarının seçim günü kapatılacağını duyurmuştu.

Öte yandan ülkede seçimlerin gerçekleştiği 8 Şubat 2024 (bugün) telefon ve internet hizmetleri askıya alındı.

SEÇİM ÖNCESİ SALDIRILARDA 30 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan'da genel seçimlere bir gün kala da siyasi parti bürolarına yönelik bombalı saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.

İki düzineden fazla kişinin yaralandığı saldırılar sonrasında bölge valisi üzerine üç günlük yas ilan edildiğini duyurmuş, ancak seçimlerin ertelenmeyeceğini açıklamıştı.

İMRAN HAN FAKTÖRÜ

Pakistan'da genel seçimler, eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanması ve partisine yönelik baskıların eşliğinde gerçekleşiyor.

İmran Han'ın siyasi muhalifleri 2018'de orduyu Han'a iktidar yolunu açmakla suçlamıştı.

Ancak Nisan 2022'de güvensizlik oyuyla hükümetten düşürüldüğü sırada orduyla Han arasındaki gerilim artmıştı.

Han şimdi ise orduyu seçimleri organize etmekle suçluyor. Pakistan'da ordu ülkenin demokrasi tarihinde çeşitli kereler yönetime el koydu ve yaklaşık 30 yıl boyunca ülkeyi yönetti.

Han ayrıca ABD'yi kendisini iktidarda uzaklaştırmak için Pakistan ordusuyla ve siyasi rakipleriyle iş birliği yapmakla itham ediyor. Washington ise iddiaları reddediyor.

Yaklaşık bir yıldır süren İmran Han ile ordu arasındaki anlaşmazlık neticesinde ülkedeki gösteriler şiddet karıştı.

Bazı göstericiler askeri tesislere ve ordu mensuplarının yerleşim yerlerine saldırdı.

ÜLKEDE 128,5 MİLYON SEÇMEN BULUNUYOR

Pakistan Ulusal Meclis'teki 266 sandalye için 5 bin 121, 4 eyaletin meclislerindeki 593 sandalye için ise 12 bin 695 aday yarışıyor.

Ülke genelinde kurulan 90 bin 675 sandıkta vatandaşlar, 5 yıl görev yapacak Ulusal Meclis ve eyalet meclisi üyelerini seçmek için oy kullanacak.

Başkent İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Peşaver ve Kuetta gibi şehirlerde seçmenler, oy vermek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Pakistan'da 2013'te seçime katılım oranı yüzde 55,02, 2018'de ise yüzde 51,7 olarak gerçekleşmişti.

Seçim Komisyonu verilerine göre, 241,49 milyon nüfusa sahip Pakistan'da kayıtlı 128 milyon 585 bin 760 seçmen bulunuyor. Bu seçmenlerin 69,2 milyonunu erkekler, 59,3 milyonunu ise kadınlar oluşturuyor.

100’ün üzerinde uluslararası seçim gözlemcisi ve yabancı gazeteci de seçimleri takip ediyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 17.00’de sona erecek.

Resmi olmayan sonuçların gece yarısına doğru gelmeye başlaması ve yarın kesin sonuçların açıklanması bekleniyor.

ULUSAL MECLİS'TE 336 SANDALYE BULUNUYOR

Pakistan Ulusal Meclisi'nde 336 sandalye bulunuyor. Ulusal Meclis'teki 336 sandalyeden 60'ı kadınlara, 10'u ise dini azınlıklara ayrılmış durumda. Bu, sadece 266 sandalye için milletvekillerinin yarışacağı anlamına geliyor.

Ulusal Meclis'te sandalye elde etme yarışına giren her siyasi parti, Seçim Komisyonuna önceden hazırladıkları 60'ı kadın ve 10'u dini azınlık olmak üzere 70 kişilik listeleri teslim ediyor. Bu 70 sandalye de oyların yüzde 5'inden fazlasını alan partiler arasında nispi temsil yoluyla paylaştırılıyor. Söz konusu 70 sandalye için milletvekilleri aday olmuyor.

Hükümeti kuracak başbakan da Ulusal Meclis üyeleri arasından seçilecek. Mecliste 169 salt çoğunluğu sağlayan aday, ülkenin 25. başbakanı olacak.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri eski Başbakan Navaz Şerif ve eski Başbakan Benazir Butto'nun oğlu PakistanHalk Partisi (PPP) lideri Bilaval Butto Zerdari, başbakanlık koltuğu için seçimlerdeki en güçlü iki aday olarak öne çıkıyor. Cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) de yine öne çıkan partiler arasında gösteriliyor.

SON SEÇİMLER 2018'DE YAPILMIŞTI

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.

Kaynak: Euronews, DW Türkçe, Anadolu Ajansı