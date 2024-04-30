Pakistan'da şiddetli yağışlar etkili oldu: 17 ölü, 23 yaralı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Pakistan’da etkili olan yağışlarda 17 kişi hayatını kaybetti.

3 gündür etkili olan yağışlar sebebiyle 23 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'a (APP) göre, Pakistan Bölgesel Afet Yönetim İdaresinin (PDMA) açıklamasında, Hayber-Pahtunhva eyaletinin bazı bölgelerinde şiddetli yağış nedeniyle 116 evin hasar gördüğü ve bazı yolların ulaşıma kapandığı kaydedildi.

Açıklamada, 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlarda 5'i çocuk 17 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, 148 büyükbaş hayvanın da öldüğü ifade edildi.

Acil yardım ekiplerinin şiddetli yağışlardan etkilenenlere yardım etmek için sahada olduğu aktarılan açıklamada, hasar gören yollarda onarım çalışmalarının başladığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yağışlardan etkilenenlere en kısa sürede mali destek sağlanması için yerel yönetimlere talimat verildiği vurgulandı.