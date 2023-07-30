Pakistan'da siyasi parti kongresine bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisi'nin kongresini hedef alan bombalı saldırıda, 35 kişi yaşamını yitirdi, 80'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan'da koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisi'nin kongresine bombalı düzenlendi. Saldırıda 42 kişi yaşamını yitirdiği, 130'dan fazla kişi yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde, JUI-F mensuplarının düzenlediği kongreye bombalı saldırı düzenlendi.

Kongrenin düzenlendiği binanın içerisinde gerçekleşen saldırıda, ilk belirlemelere göre 42 kişi hayatını kaybetti, 130'dan fazla kişi yaralandı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Emniyet Müdürü Akhtar Hayat yaptığı açıklamada, saldırının bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Saldırıdaki patlama anı ise kongreye katılanlar tarafından anbean kayıt altına alındı. Saldırıyı üstlenen olmadı

YILIN İLK 6 AYINDA SALDIRILARDA 389 KİŞİ ÖLDÜ

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında saldırılar 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 saldırı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 saldırı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda saldırılar arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu PakistanTalibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.