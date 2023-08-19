Pakistan’da muhalif siyasetçi Qureshi gözaltına alındı

Pakistan Adalet Hareketi Partisi Başkan Yardımcısı Shah Mehmood Qureshi, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gözaltına alındı. Muhalif siyasetçi Qureshi’nin gözaltına alınmasının özel nedeninin net olmadığı ifade edildi.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Başkan Yardımcısı Shah Mehmood Qureshi’nin gözaltına alındığı duyuruldu.



Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Başkan Yardımcısı Shah Mehmood Qureshi, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gözaltına alındı.

Parti Sözcüsü Zulfi Bukhari yaptığı açıklamada Qureshi’nin gözaltına alınmasının özel nedeninin net olmadığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Qureshi’nin gözaltına alınmasını kınayan Bukhari, “O, bir basın toplantısında şu anda Pakistan’da sürmekte olan tüm tiranlığa ve seçim öncesi hilelere karşı PTI’nın duruşunu gösterdiği için gözaltına alındı” dedi.

ÖZEL NEDENİ BELLİ DEĞİL

Qureshi’nin gözaltına alınma nedeni ise ülkede yapılacak seçimlerdeki herhangi bir ertelemede mahkemeye itiraz edeceğini açıklaması ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.



Pakistan’da 2008-2011 ve 2018-2022 yılları arasında Pakistan Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Qureshi, Pakistan Adalet Hareketi’nin başkan yardımcısı olarak Pakistan Ulusal Meclisi milletvekilliği görevini de yürütmüştü.

ESKİ LİDERE YASAK GETİRİLMİŞTİ

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Imran Han’a devlet hediyelerini satma, mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davasında 5 yıl siyasi yasak getirilmiş, Han, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Han, 2018 yılında göreve gelmesinin ardından geçtiğimiz yılın nisan ayında parlamentoda yapılan bir güven oylamasının ardından düşmüştü.