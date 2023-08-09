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Pakistan’da parlamento feshedildi

Pakistan’da Başbakan Şahbaz Şerif'in bu yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesi parlamentonun feshedilmesine yönelik talebi Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından onaylandı.

Dünya
  • 09.08.2023 22:47
  • Giriş: 09.08.2023 22:47
  • Güncelleme: 09.08.2023 22:50
Kaynak: iHA
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Pakistan’da parlamento feshedildi
FOTOĞRAF: Depophotos

Pakistan’da genel seçimler öncesi parlamento feshedildi. Pakistan’da Başbakan Şahbaz Şerif'in bu yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesi parlamentonun feshedilmesine yönelik talebi Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından onaylandı.

Ülkede genel seçimlerin 90 gün içinde yapılması beklenirken, seçimlere geçici hükümet ile gidilecek. Geçici hükümet başbakanı belirlenene kadar Başbakan Şerif görevine devam edecek.
Pakistan parlamentosunun 5 yıllık görev süresi 12 Ağustos’ta sona erecekti.

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