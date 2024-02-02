“Palalı Sabri” adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu’nda öldürüldü

Gezi Parkı Direnişi'nde eylemcilere palayla saldırdığı için "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu'nda silahlı saldırıda öldürüldü.

Gezi Parkı Direnişi'nde göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Beyoğlu'nda dün gece saatlerinde Sabri Çelebi otomobiliyle giderken, bir grup tarafından durduruldu. Çelebi'yle gruptakiler arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sabri Çelebi kaldırıldığı hastanede öldü.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

'FUHUŞ HATTI' NEDENİYLE 248 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Gezi Parkı Direnişi sırasında eylemcilere elindeki palayla saldıran ve "Palalı Sabri" olarak da bilinen Sabri Çelebi ve 10 şüpheli hakkında Fas-İstanbul arasında "fuhuş hattı" kurduğu iddiasıyla 2 yıldan 248 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

"Palalı Sabri" lakaplı Sabri Çelebi liderliğindeki suç örgütünün Beşiktaş ve Beyoğlu'nda gece kulüplerinde yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırdıkları, bu kadınların pasaportlarına el koyarak bir yerleşkede zorla tutup buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürdükleri, konsomatrislik ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorladıkları kaydedilmişti.

İddianamede, Sabri Çelebi, Mehmet Emin Çelebi ve Müslüm Çelebi'nin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'insan ticareti yapma' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme' suçlarından toplamda 104 yıldan 248 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilirken diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyordu.