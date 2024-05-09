Pamukkale’de unutulan turist cansız halde bulundu

Pamukkale Ören Yeri'nde kafilesi tarafından unutulan Polonyalı turist Maria Latacz'in cansız bedenine ulaşıldı. Latacz'in cesedinin bulunduğu Domuzçukuru mevkisindeki dere yatağına düşerek öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'ni görmek için Denizli’ye gelen yabancı kafile, turun bitmesinin ardından dün öğle saatlerinde kentten ayrılarak gezinin sonraki durağı olan Burdur'daki Salda Gölü'ne gitti.

Kafileyi 100 kilometre gittikten sonra otobüsten indiren tur rehberi, kafilede yer alan 70 yaşındaki Polonya uyruklu Maria Jolanta Latacz’ın eksik olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine Pamukkale ören yerinde görevli güvenlik görevlileri tarafından yaşlı turistin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği de destek verdi.

Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale ören yerinde yapılan geniş çaplı araştırmalarda, Polonyalı yaşlı kadına ait bir ize rastlanmadı. Maria Jolanta Latacz’ın bulunması için ören yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından incelemeye alındı. Kayıp turistin bulunması için yürütülen çalışmalar çok sayıda jandarma ekibinin katılımıyla devam etti.

Maria Latacz'in bugün öğlen saatlerinde komandolar tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

Latacz'in cesedinin bulunduğu Domuzçukuru mevkisindeki dere yatağına düşerek öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.