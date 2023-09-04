Panama Milli Takım oyuncusu Gilberto Hernández, silahlı saldırıda öldürüldü

Panama Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Gilberto Hernández, beraberindeki bir grubun üzerine ateş açılması sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda yedi kişi de yaralandı.

Panama Milli Takım oyuncusu Gilberto Hernández, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hernández'in de yer aldığı bir gruba ateş açıldığı belirlenirken 7 kişi yaralandı.

BBC'nin haberine göre Panama'nın Colón kentindeki bir binada düzenlenen saldırının hedefinin kim olduğu henüz belli değil.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcunun babası, Colón'daki gençlerine 'şiddeti durdurma' çağrısı yaptı. Yetkililere seslenen baba, 'gençleri bu şiddetten kurtaracak projeler başlatmalarını' isterken saldırganlara da teslim olma çağrısında bulundu.

8 AYDA 50 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Şehirdeki uyuşturucu kaçakçılığı rotalarının kontrolü için iki rakip çete arasında süren çatışmalar sebebiyle Colón'da özellikle son iki ayda yaşanan cinayetlerde dramatik artış yaşanıyor. Buna göre 40 bin nüfuslu şehirde, bu yıl için şu ana kadar 50'den fazla kişi öldürüldü. Aynı zamanda bir liman kenti olan Colón, kokainin Panama üzerinden Güney Amerika'dan Avrupa'ya kaçırılması için bir geçiş noktası olarak kabul ediliyor.

26 yaşında hayatını kaybeden Gilberto Hernández, ilk defa 2023 yılının mart ayında Guatemala'ya karşı milli formayı giymişti. Panama Futbol Federasyonu ve Gilberto Hernández'in kulübü de aileye başsağlığı dileklerini iletti.