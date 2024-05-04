Panama’da seçimin gündemi yolsuzluk

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Orta Amerika ülkesi Panama’da halk, yeni başkanını seçmek için yarın sandık başına gidiyor. Sekiz adayın yarıştığı tek turluk seçimin, anketlere göre 5 aday arasında kıyasıya bir çekişmeye sahne olması bekleniyor. Başta yolsuzluk skandalları olmak üzere kuraklık, çevre talanı ve gelir eşitsizliğinin belirleyici olacağı seçimde adaylar, anayasaya göre iki kez art arda aday olamayan popülist Demokratik Devrimci Partili (PRD) Devlet Başkanı Laurentino Cortizo’nun koltuğu için yarışacak.

Şubat ayında hakkındaki para aklama suçlamaları nedeniyle 11 yıl hapis cezası alan eski Devlet Başkanı Raul Mulino’nun yerine yarışan yardımcısı Ricardo Martinelli, anketlere göre yüzde 29 ile yarışı önde götürüyor. Öte yandan başkanlık yarışının tek solcu ve bağımsız adayı Maribel Gordon, anketlerde yüzde 5 civarı oy alsa da yüzde 22’lik kararsız seçmen kitlesi, sandıktan herhangi bir adayın çıkabileceğine işaret ediyor. Gallup’un anketine göre 4,5 milyona yakın nüfuslu Panama’da halkın yüzde 57’si, ülkedeki en büyük sorunun yolsuzluk olduğu görüşünde. Kasım ayında Panama hükümetinin, ülkenin GSYİH’sinin yüzde 5’ini sağlayan dünyanın en büyük bakır madenini 20 yıllığına Kanadalı bir şirkete vermesi, sol ve çevreci grupların kitlesel protestolarına yol açmıştı.