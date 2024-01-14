Panathinaikos, Samet Akaydin ile anlaştı

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Samet Akaydin'in Panathinaikos'ta forma giyen ilk Türk futbolcu olduğu vurgulandı.

Fenerahçe, Samet Akaydin'i 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan 3.7 milyon euro karşılığında renklerine bağlamış, 29 yaşındaki stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Samet Akaydin dün transferine dair yaptığı açıklamada, "Buraya gelmemde Fatih Terim rol oynadı. Panathinaikos bana teklifte bulunduğunda, kabul etmekte tereddüt bile etmedim. Takımın hedefinin şampiyonluk olması önemli, gelmek istememin sebeplerinden biri de buydu. Burada Arao var, aynı takımda oynadık. Onunla konuştum, bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve Panathinaikos'ta oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.