Panathinaikos'ta ilk derbi galibiyetini alan Ergin Ataman'a coşkulu karşılama

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde deplasmanda ezeli rakibi Olympiakos'u mağlup etti. Maç dönüşü Ataman şehirde coşkuyla karşılandı.

Anadolu Efes'ten ayrılarak Panathinaikos'un başına geçen Ergin Ataman, sezon başından beri 3. kez resmî bir mücadelede karşılaştığı Olympiakos'u mağlup etmeyi başardı. Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, dün oynanan maçta Olympiakos'u deplasman 66-54 mağlup etti.

Maçın ardından Pire'den Atina'ya dönen takımı, taraftarlar coşkuyla karşıladı. NTV'de yer alan habere göre Ataman, maçın ardından şunları söyledi:

"Duygusal olarak yüklüyüm. Dün gece uyuyamadım. Zor geceler geçirdik. Çocuklar mücadele eden bir takım olduğumuzu gösterdiler. Euroleague'de stadımızda tempoyu kontrol edemediğimiz için kaybettik. Çok tuhaftı. Bugün Olympiakos gibi iyi oynamasak da savunmada agresiftik. Oyuncularımın oynama tarzından memnunum. Genellikle oldukça iyiydik."

Derbiye özel bir taktik uyguladığını ifade eden Ataman, "Farklı oynadık. Özellikle maçın sonunda daha güçlü olmak için üç uzunla oynadık, diğer noktalarda ise sadece Dino'yla oynadık ve Fal'ın skor yapmasını zorlaştırdık. 3 numarada Juancho'yla da oynadık. Genelde çok fazla taktiksel numara kullanmam ama bugün kullandım" dedi.

Panathinaikos, bu sezon Olympiakos'a ilk önce Yunanistan Süper Kupa Finali'nde kaybederken Euroleague'de kendi sahasında oynanan maçta da sahasında mağlup olmuştu.

Bu galibiyetle ligde 4'te 4 yaparak liderlik koltuğuna oturan Panathinaikos, Olympiakos'a da ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı.