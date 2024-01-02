Panathinaikos'un maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Fatih Terim’in başında bulunduğu Panathinaikos ve ligin diğer takımlarının maçları, Türkiye’de S Sport Plus’tan izlenenebilecek.

Futbolda Yunanistan Süper Ligi maçları S Sport Plus’tan yayınlanacak.

S Sport’tan yapılan açıklamaya göre, yeni yılda Yunanistan Süper Ligi’nde teknik direktör Fatih Terim’in başında bulunduğu Panathinaikos ve ligin diğer takımlarının maçları, Türkiye’de S Sport Plus’tan izlenenebilecek.

Terim’in Panathinaikos’un başında Pas Giannina ile çıkacağı ilk maç yarın Atina'daki Apostolos Nikolaidis Stadı'nda TSİ 22.00’de başlayacak.