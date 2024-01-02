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Panathinaikos'un maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Fatih Terim’in başında bulunduğu Panathinaikos ve ligin diğer takımlarının maçları, Türkiye’de S Sport Plus’tan izlenenebilecek.

Spor
  • 02.01.2024 17:31
  • Giriş: 02.01.2024 17:31
  • Güncelleme: 02.01.2024 17:33
Kaynak: AA
Panathinaikos'un maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolda Yunanistan Süper Ligi maçları S Sport Plus’tan yayınlanacak.

S Sport’tan yapılan açıklamaya göre, yeni yılda Yunanistan Süper Ligi’nde teknik direktör Fatih Terim’in başında bulunduğu Panathinaikos ve ligin diğer takımlarının maçları, Türkiye’de S Sport Plus’tan izlenenebilecek.

Terim’in Panathinaikos’un başında Pas Giannina ile çıkacağı ilk maç yarın Atina'daki Apostolos Nikolaidis Stadı'nda TSİ 22.00’de başlayacak.

Fatih Terim, Panathinaikosun başında ilk maçına yarın çıkacak
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