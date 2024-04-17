Pandemi ne zaman başladı? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ne zaman pandemi ilanı yaptı? Türkiye'de ilk COVID vakası ne zaman görüldü?

Pandemi ne zaman başladı sorusu hafızasını tazelemek isteyen yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVID-19 salgınına yönelik pandemi ilanı gerçekleştirilmişti. Peki, Pandemi ne zaman başladı? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ne zaman pandemi ilanı yaptı? Türkiye'de ilk COVID vakası ne zaman görüldü?

COVID-19 pandemisinin 2019 yılının Aralık ayında Wuhan'da solunum yolu hastalığı olarak görülmesinin ardından zaman içerisinde tüm dünyada yayıldı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edildi. Hafızasını tazelemek isteyen yurttaşlar ise pandemi ne zaman başladı, DSÖ ne zaman pandemi ilan etti sorularını araştırıyor. Soruların yanı sıra Türkiye'de ilk COVID vakası ne zaman görüldü araştırması da yurttaşlar tarafından merak edilen konular arasında. Peki, Pandemi ne zaman başladı? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ne zaman pandemi ilanı yaptı? Türkiye'de ilk COVID vakası ne zaman görüldü?

Pandemi ne zaman başladı?

Çin'in Hubei eyaletinin başkenti olan Wuhan'da ortaya çıkan bir solunum yolu hastalığı olarak tanımlanan COVID-19'un ilk varyantı 2019 yılının Aralık ayında tespit edilmiştir. COVID-19 Çinli yetkililer tarafından ilk olarak 31 Aralık 2019'da Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı olan Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirildi. Hastalığın hızlıca dünyadaki farklı ülkelerde de görülmesinin ardından Pandemi ilanı DSÖ tarafından 11 Mart 2020'de yapıldı ve böylelikle pandemi başlamış oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ne zaman pandemi ilanı yaptı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) COVID-19 salgınına dair pandemi ilanını 31 Aralık 2019'da Çinli yetkililerin hastalığı tarafına bildirmesinin ardından dünya genelinde görülmesiyle birlikte 11 Mart 2020'de gerçekleştirdi.

Türkiye'de ilk COVID vakası ne zaman görüldü?

Türkiye'de ilk COVID vakası da 11 Mart 2020'de tespit edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır." açıklamasında bulunmuştu.