Pandemi yasakları ihlal sayıldı

Haber Merkezi

Covid-19 pandemisi döneminde verilen yasakların genelgeyle uygulanmasını AYM hak ihlali saydı. TTB tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme “1593 sayılı Kanun’un 72. maddesinde sınırlı olarak sayılan tedbirler arasında, tüzel kişiliğe sahip olan kurum ve kuruluşlarca yapılmak istenen tüm etkinliklerin iki ay boyunca ertelemesine imkân verecek bir yetki bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi.

TTB Ankara’da Ulus Meydanı’nda açık havada yapılacak basın açıklamasına hukuka aykırı olarak müdahale edilmesinden sorumlu tutulan kamu görevlileri hakkında yapılan şikayet üzerine, dilekçenin işleme konulmamasına karar verilmesini AYM’ye taşımıştı.