Papa'dan kilise saldırısı sonrasında başsağlığı mesajı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısının ardından Papa Françesko, başsağlığı mesajı yayınladı.

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Françesko, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Latin-Katolik Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Vatikan'da, Aziz Petrus Meydanı'nda Pazar günü düzenlenen öğle ayini sırasında konuşan Papa, saldırının mağdurlarıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, "Pazar ayini sırasında saldırı düzenlenen ve bir kişinin öldüğü, İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi cemaatine cok yakınım" ifadesini kullandı.

İTALYA'DAN KINAMA

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal medya platformu X'ten yayınladığı mesajda başsağlığı diledi.

Tajani, Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırıyı kınadığını vurguladı.

Olayla ilgili gelişmeleri Ankara'daki İtalyan Büyükelçisi ve İstanbul'daki Başkonsolos'un yakından takip ettiğini de belirten Dışişleri Bakanı Tajani, Türk makamlarının sorumluları yakalacağından emin olduğunu ifade etti.