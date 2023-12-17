Papa Francis, İsrail’in kiliseleri hedef almasına çıkıştı: Bu bir savaş, bu bir terör

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde bulunan kiliselere ve Hristiyanlara yönelik saldırılarına değinerek, “Bazıları ‘Bu bir terör, bu bir savaş’ diyor. Evet, bu bir savaş, bu bir terördür" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan’da yaptığı geleneksel pazar duasının ardından İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına değindi.

Papa, Gazze’de Hristiyanların sığındığı Kutsal Aile Katolik Kilisesi’ne düzenlediği saldırıda İsrail askerleri tarafından açılan keskin nişancı ateşi sonucu bir anne ve kızın hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığını hatırlatarak, "Gazze’den çok vahim ve acı haberler almaya devam ediyorum. Silahsız siviller bombaların ve silahlı saldırıların hedefi oluyor. Bu, ailelerin, çocukların, hasta veya engelli insanların, rahibelerin bulunduğu Kutsal Aile Katolik Kilisesi’nin içinde bile oldu. Anne Nahida Halil Anton ve kızı Samar Kamal Anton tuvalete giderken silahlı kişiler tarafından öldürüldü, diğerleri de yaralandı" dedi.



Rahibe Teresa’nın kurduğu tarikata bağlı bir rahibe manastırının İsrail tank ateşiyle zarar gördüğünü de hatırlatan Papa, “Bazıları, ‘Bu bir terör, bu bir savaş’ diyor. Evet, bu bir savaş, bu bir terördür" dedi.



