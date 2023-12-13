Papa’dan kendisini ‘Şeytan’ın temsilcisi’ gören Milei'nin sözlerine yanıt

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, mezar yerini hazırladığını ve Vatikan'ın papalar için düzenlediği cenaze törenini kendi cenazesiyle sadeleştireceğini açıkladı. Francesco, kendisini “şeytanın yeryüzündeki temsilcisi” ilan eden Arjantin Devlet Başkanı Milei hakkında da konuştu.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre Meksikalı yayın kuruluşu N+ ile bir söyleşi yapan Papa, ilerleyen yaşından ve son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarından da söz etti. 17 Aralık’ta 87 yaşını dolduracak olan Papa Francesco, ‘’yaşlılık ve limitler belirince hazırlanmak gerek’’ dedi ve mezar yerini seçtiğini söyledi.

Roma’da sıklıkla ziyaret ettiği Santa Maria Maggiore Bazilikası’na özel bir bağlılığı olduğunu söyleyen Papa, mezarının da burada hazırlandığını belirtti.

Santa Maria Maggiore Bazilikası Vatikan duvarları dışında, İtalya topraklarında olsa da Vatikan’a ait. Bazilika’da 5 eski papanın daha mezarı bulunuyor.

Cenazesinin nispeten daha sade olmasını istediğini açıklayan Francesco, Vatikan’da papalar için öngörülen cenaze ritüellerini sadeleştirmek için tören sorumlusuyla görüştüğünü söyledi.

MİLEİ’NİN SÖZLERİNE YANIT

Arjantinli Papa, ülkesinin yeni lideri Javier Milei’nin kendisini hedef alan sert sözleriyle ilgili de konuştu.

Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin kendisini komünizmi desteklemekle suçlaması ve "sosyal adaleti savunan embesil", "şeytanın yeryüzündeki temsilcisi" gibi ifadelerle nitelemesi hakkında Papa şunları söyledi: "Seçim kampanyasında bazı şeyler söylenir... ama bunlar geçici şeylerdir, biraz dikkat çekmek için kullanılan, ama sonra kendi kendine kaybolan şeyler."

Papa, politikacıların seçim kampanyasında söyledikleriyle daha sonra yapacaklarının farklı olabildiğini, karar alma zamanı geldiğinde durumun değişebildiğini vurguladı.

Milei de seçilmeden önce Papa’yı küfürlü ifadelerle eleştirse de seçim sonrası kendisiyle telefon görüşmesi yaparak Arjantin’e davet etmişti.