Papazı taciz etti, kabahatinden beter özür diledi

Apostolos Andreas Manastırı'na giden Mehmet Erol Muavili isimli şahıs, papazın yanına giderek Kelime-i Şehadet getirdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Muavili hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kıbrıs'ta Karpaz Yarımadası'nın en ucu olan Zafer Burnu'nun güneyinde bulunan Apostolos Andreas Manastırı'na turist götürmek için giden Mehmet Erol Muavili isimli şahıs, manastırda görevli papazın yanına giderek Kelime-i Şehadet getirdi ve o görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan videoya gelen sert tepkiler sonrası Mehmet Erol Muavili, paylaşımını kısa sürede kaldırdı.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BETER

Videonun kaldırılması sonrası sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Muavili, paylaşımının farklı noktalara taşınmaması için videoyu kaldırdığını ve paylaşımda herhangi bir suç varsa kamuoyundan özür dilediğini duyurdu.

Muavili şu açıklamayı yaptı: "Bugün Dipkarpaz, Kilesesinde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı bir sürü hakaret küfür yorum okudum paylaşmış olduğum videoda kötü niyet yok, taciz yok, hakaret yok, provakasyon yok, tahrik edici bir davranış yoktur. Video açık ve nettir. Kilisede şehadet getirerek videoya çektim. Bu paylaşımın bu kadar çok tepki çekeceğini de bilmiyordum. Paylaşımımı yaptıktan 4-5 saat sonra izledim video,nün binlerce kişi tarafından izlendiğini fark ettim. Olayı daha fazla farklı nokatalara taşimamalari için paylaşımımı kaldırdım. Bir çok turist Selimiye Cami'sine gelerek boyunlarında haç kolyesi ve ellerinde istavroz olarak ziyaret etmektedirler.

Ülkemizdeki Camilerimize yapmış oldukları ziyaretlerde taciz tahrik edici bir durum söz konusu değilse Benimde kilesede Getirmiştir olduğum Kelime-i şehâdet,te olduğu gibi Tahrik Taciz edici bir durum yoktur.video açık ve nettir. Her ırkın dinine saygimiz vardır bugün yapmış olduğum paylaşımda Eğer suçum varsa kamuoyundan özür dilerim."

KIBRIS POSTASI: TOPLUMU GERME GİRİŞİMİ

Kıbrıs Postası'nın da haberleştirdiği olayla ilgili şu ifadelere yer verildi: Papazın yanında Kelime-i Şehadet getirdi, toplumu din üzerinden gerdi Apostolos Andreas Manastırı’na turist götürmek için giden Mehmet Erol Muavili isimli kişi, manastırda kelime i şehadet getirdi, toplumu din üzerinden gerdi.

KKTC İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Yasal işlem başlatıldığının belirten Oğuz, açıklamasının tamamında şöyle dedi: "Bugün ülkemizde önemli dini ibadet yerlerinden biri olarak kabul edilen Dipkarpaz da bulunan Apostolos Andreas kilisesinde bir şahıs tarafından video çekimi yapılarak yayınlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dini özgürlüklerde ve ibadetlerde birçok çeşitlilik vardır. Dini inanış ve yaşayışlara saygı da çok önemlidir ve hassas bir konudur. Bu konuda ayrıştırıcı, tahrik edici, tacizkâr durumlar ve davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle dinlere ve kültürlere saygı kapsamında toplumsal huzuru bozmaya yönelik yapılan bu davranış hakkında ilçe kaymakamlığı vasıtasıyla gerekli yasal işlem başlatılması için polis müdürlüğüne şikayette bulunulmuştur."