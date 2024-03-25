Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem: 3 ölü
Papua Yeni Gine'nin Doğu Sepik eyaletinde 23 Mart'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Papua Yeni Gine'de 23 Mart'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi.
Ülkedeki Post-Courier gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sellerle mücadele edilen Doğu Sepik eyaletinde 23 Mart'taki deprem, can ve mal kayıplarına yol açtı.
Ambunti kasabasının kuzeydoğusunda meydana gelen depremde 3 kişi yaşamını yitirdi.
Eyalet Valisi Allan Bird, ABC News'a yaptığı açıklamada, deprem ve seller sonucu yaklaşık 1000 evin hasar aldığını kaydetti.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), 23 Mart'ta, 64 kilometre derinlikte 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.
Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.
Ülkede Eylül 2022'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 21 kişi hayatını kaybetmişti.