Para dağıttıkları depremzede çocukların videosunu çekmişler

Maraş’ta depremzede çocuklara dağıtılan 50’şer TL’lik yardımın videosu çekildi. Çocuklardan 50 TL’yi havaya kaldırım göstermeleri istendi. Eğitim Sen’den Çalık, “Çocuklar duygusal olarak istismar edildi” dedi.

İsmail ARI



6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı. İstanbul’daki Beylerbeyi İlkokulu yönetimi, depremin ardından velilerden para topladı.

Ardından toplanan paralar mayıs ayında kardeş okul seçilen Maraş’ın Onikişubat İlçesindeki Şehir Evliya İlkokulu’ndaki depremzede çocuklara dağıtıldı.



Ancak paralar dağıtılırken çocukların videosu çekildi. Çocuklara 50’şer TL dağıtıldığı öğrenilirken çocukların parayı göstermeleri istendi ve bu anlar video çekilerek kayıt altına alındı. Ardından videolar WhatsApp gruplarında paylaşıldı.

Beylerbeyi İlkokulu Müdürü Hamdi Polat, “Maraş’taki öğrencilere yardım ulaştırdık. Maraş’taki okul idaresine yardımımızı tutanakla teslim ettik. Parayı dağıtanlar öğretmenler iyi niyetle video çekmişler” dedi.



DEPREMZEDE ÇOCUKLAR RENCİDE EDİLDİ



Çocukların duygusal anlamda istismar edildiğini vurgulayan Eğitim Sen İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Çayan Çalık ise “6 Şubat depremi sonrasında toplumda müthiş bir dayanışma örneği sergilendi. Deprem bölgesinde yaşayan halkımız için kurumlar, demokratik kitle örgütleri ve toplumun tüm kesimleri çaba içinde oldu. Ancak çocukların yapılan yardımı elleriyle kaldırmaları istenmesi ve video çekilmesi çocukların duygusal olarak istismar edilmesidir. Bu doğru bir davranış değildir. Bir eğitimci asla ve asla böyle bir şeyin için olamaz. Eğitimci sıfatı taşıyanlar çocukları, depremzedeleri rencide etmiştir” diye tepki gösterdi.