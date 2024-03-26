'Para sayma' görüntüleri soruşturması: Keskin ve Kılıç ifadeye çağrıldı

"CHP'de para sayma" görüntüleri soruşturmasında Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

Yandaş medyada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendirilerek haber yapılan 'para sayma' görüntüleri hakkındaki soruşturmada devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüyülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Bu kapsamda, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün (11 Mart) CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medyada gündem olan para sayma görüntülerine ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Açıklamada, söz konusu görüntülerin, partinin il başkanlığı binasının alımıyla ilgili olduğu ve 2019 yılına ait oldukları bildirilmişti. Ayrıca görüntülerin aynı zamanda mal sahibinin avukatlık bürosundan olduğu belirtilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygara ile servis edilmesi... Bunu tabi birkaç meczubun 'buradan Ekrem'e ne sıçratır nasıl bir leke, iz bırakırız' anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden 'Ekrem'e çamur sıçratma' çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler" açıklamasını yapmıştı.