'Para sayma' soruşturmasında yeni gelişme: Bir kişi daha ifadeye çağırıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda 2019 yılında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifadeye çağırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, görüntülerde yer aldığı ileri sürülen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifadesi alınmak üzere çağırıldı.

KAFTANCIOĞLU DA İFADEYE ÇAĞIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz 14 Mart 2024'te şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş ise 15 Mart'ta ifadesini vermişti.

Binayı satan Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 18 Mart'ta, Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan da "beyan sahibi" sıfatıyla ifade vermişti. Öte yandan eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ifadeye çağırılanlar arasında yer alıyor.