Paraguaylı futbolcu Messi'ye tükürdü

Dünya Kupası elemelerinde, Paraguay Milli Takımı oyuncularından Antonio Sanabria, maçın 84.dakikasında Messi'ye tükürdü.

Arjantin, Dünya Kupası elemelerinde son kupanın son sahibi Arjantin ile Paraguay karşı karşıya geldi. Arjantin, karşılaşmayı Nicolas Otamendi'nin golüyle 1-0 kazandı.

Paraguay Milli Takımı oyuncularından Antonio Sanabria ise tepki çeken bir harekete imza attı. Sanabria müsabakanın 84. dakikasında Messi'ye tükürdü. Ancak Messi, o andan hemen önce sırtını döndüğü için bu hareketi görmedi. Brezilyalı hakem Raphael Claus da, Sanabria’nın hareketini görmedi.

Messi, maç bitiminde ise Sanabria'nın kendisine tükürdüğünü öğrendi. Basın toplantısında, sahada yaşanan bu olayın sorulduğu Messi, şu yanıtı verdi:

Gerçek şu ki bana tükürdüğünü görmedim. Soyunma odasında Paraguaylı bir futbolcunun bana tükürdüğünü söylediler. Tüküren futbolcul kim bilmiyorum. Bana kim olduğunu söylediler ancak bunu önemsemiyorum. Bu olayı burada bırakmak daha iyi.

Sanabria ise görüntülere karşın Messi’ye tükürmediğini öne sürerek, “Resme bakıyordum. Sanki tükürmüşüm gibi ama hayır, görülecek bir şey yok. Çok uzaktaydı. Messi'yle ilgili hiçbir şey olmadı. Sanki tükürmüşüm gibi ama görecek bir şey yok, çok uzaktaydı. Bunu tamamen inkar ediyorum” şeklinde konuştu.