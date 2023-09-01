Paralar ‘doğrudan’ sermayeye akıtıldı

DMO’nun raporu, usulsüzlüğe elverişli ortam yaratan doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların geçen yıl, 2021’e oranla yüzde 227 arttığını açığa çıkardı. DMO, toplam 26,4 milyar TL’lik alımı ihalesiz gerçekleştirdi.

Mustafa BİLDİRCİN

Kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedariki ile dağıtımdan sorumlu olan Devlet Malzeme Ofisi (DMO) 2022 Sektör Raporu’nu yayımladı. Rapor, rekabeti azalttığı bilinen doğrudan temin yönteminin ağırlığının kamu alımlarında ulaştığı çarpıcı boyutu ortaya koydu. Doğrudan temin yöntemiyle geçen yıl DMO tarafından toplam 26 milyar 403 milyon 239 bin TL’lik alım yapıldı. 2022’de bu yöntemle gerçekleştirilen alımlar, 2021’e oranla yüzde 227 arttı.

26,4 MİLYAR TL

Rapora göre, 2022’de kurum tarafından kamu adına toplam 184 milyar 219 milyon 811 bin TL’lik mal ve hizmet alındı. Toplam 184,2 milyar TL’lik alımın 103,1 milyar TL’si Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen ihale yöntemleriyle gerçekleştirildi. 81 milyar TL’lik kısmında ise doğrudan temin ya da istisna yöntemlerinden yararlanıldı. DMO’nun ihale gerçekleştirmeden, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirdiği alımların toplam tutarı 26 milyar 403 milyon 239 bin TL olarak hesaplandı.