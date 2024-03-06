'Paralelli' sergisi sanat severlerle buluşacak

Ahmet Selim Sabuncu ve Alper Fidaner'in Paraleli fotoğraf sergisi 6-16 Mart tarihlerinde sanat severlerle buluşacak.

Ahmet Selim Sabuncu ve Alper Fidaner'in Paraleli fotoğraf sergisi sanat severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sergi, 6-16 Mart tarihlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Tosca Art & Design'da sanat severlerin beğenisine sunulacak.

Paralelli, Ahmet Selim Sabuncu ve Alper Fidaner'in 1989 yıllında fotoğraf işlerinde yeniyken açtıkları ortak serginin adı.

Sanatçılar aradan 35 yıl geçtikten sonra yeni bir Paralelli ile sanat severlerin karşısına çıkıyor.

Karşılıklı duvarlarda birlikte yol alan iki farklı sergi gibi. 89'da fotoğrafın sınırlarının çoktan yıkılmış, dağılmış olduğunu farketmişlerdi.

Bugün o zamanlar çıktıkları yola, farklı disiplinleri bir araya getirerek devam ediyorlar.

Paralelli Fotograf Sergisi Ahmet Selim Sabuncu'nun "Geçmiş Zamanlar Mezarlığı" başlığı ile aile albümlerinden yaptığı karışımlardan ve Alper Fidaner'in "Küçük Canavarlar" adıyla yoğun bakımda yatarken karşısına çıkan canavarları eski ve yeni çekimlerine eklemlediği işlerden oluşuyor.