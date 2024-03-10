Paralı eğitime hayır

Öğrencilerin aylardır süren protestolarına rağmen Yunan hükümeti özel üniversitelerin açılmasına olanak tanıyan tasarı parlamentoda onaylandı. Öğrenciler ise bütçenin kamusal eğitim için ayrılmasını istiyor.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Sağ muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi’nin iktidarda olduğu Yunanistan’da özel üniversitelerin açılmasını izin veren yasa tasarısı 300 sandalyeli mecliste kabul edildi.

Oylamaya 299 milletvekili katılırken, tasarıya Yeni Demokrasi Partisi'nin 158 vekili ve bir bağımsız milletvekili destek verdi.

129 vekil ise tasarıya "hayır" derken 11 kişi de çekimser oy kullandı.

ÖZEL ÜNİVERSİTE YOKTU

Ülkede bugüne kadar özel üniversite açılmasına izin verilmiyordu. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyordu.

9 haftadır tasarıya karşı ülke genelinde düzenlenen eylemlere rağmen kabul edilen yasa tasarısına tepki büyük.

ÖĞRENCİLER AYAKTA

Meclis’te oylama yapılırken başkent Atina'da düzenlenen eylemde, binlerce öğrenci tasarının geri çekilmesini istedi. Parlamento binası önünde polisle eylemciler arasında çıkan olaylarda 8 kişi yaralandı. Biber gazlı saldırıya karşı öğrenciler polise molotofkokteyli atarak karşılık verdi.

Başta Atina ve Selanik olmak üzere ülke genelinde aylardır öğrenciler hükümetin yeni üniversite reformunu protesto etmek için eylemler yapıyordu. Öğrenci ve eğitimciler, özel üniversitelerin kurulması yerine devlet üniversitelerinin desteklenmesini ve daha çok bütçe ayrılmasını istiyor.

Yasa tasarısına karşı bazı üniversitelerde, öğrenci "işgalleri" dolayısıyla eğitime devam edilemiyordu. Sol, sosyalist partiler, sendikalar ve Yunanistan Öğretmenler Federasyonu (DOE) da eylemlere destek veriyordu.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, 20 Aralık 2023'te Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi, ülkede özel üniversitelerin açılmasına olanak sağlayacak yeni yasal düzenleme hazırlandığını bildirmişti. Miçotakis, "Devlet üniversitelerini daha çok destekleyeceğiz, aynı zamanda kâr amacı gütmeyen ve devlet üniversitesi olmayan yükseköğrenim kurumlarının nihayet Yunanistan'da da faaliyet göstermesi için gerekli çerçeveyi oluşturacağız" ifadesini kullanmıştı.