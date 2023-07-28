Parayı gömdüler, MEB’e vermediler

Emine Erdoğan himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında, 2019 yılında tamamlanması planlanan hedeflerin gerçekleşmesi yüzde 33’te kaldı. Çevre Bakanlığı’nın okullarda, “Atık Geçici Depolama Alanı-Mobil Atık Merkezi” oluşturulması için gerekli 4,5 milyon TL’lik ödeneği MEB’e aktarmadığı görüldü.

Mustafa BİLDİRCİN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Çevre sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak” amacıyla 2017 yılında, “Sıfır Atık Projesi” başlattı. Projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütüleceği bildirildi. Proje kapsamında Eylül 2018'de Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

MEB’in, protokol gereği bütün okul ve kurumlarda projeye yönelik çalışmalar yaptığı, okullarda fiziki düzenlemeler gerçekleştirildiği belirtildi. Projenin MEB ayağının yürütücüsü ise Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü oldu.

HEDEFLER ATIL KALDI

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün projeye yönelik verileri, kamuoyunda yaratılan algının aksine projenin birçok ayağının atıl durumda bırakıldığını gözler önüne serdi. Proje kapsamında müdürlük, “Pilot okullarda Mobil Atık Getirme Merkezi ve Atık Geçici Depolama Alanı kurulması” ile “Sıfır Atık Farkındalık Eğitimi” verilmesi hedefleri koydu. Üç projeden yalnızca birinde ilerleme kaydedilebildiği öğrenildi. Müdürlüğün, 20 ildeki 50 pilot okulda sıfır atık farkındalık eğitimi verdiği ifade edildi.

BAKANLIK’TAN PARA YOK

Pilot okullara Mobil Atık Getirme merkezi ile Atık Geçici Depolama Alanı kurulmasına yönelik hedef için ise toplam 4 milyon 500 TL’lik kaynak öngörüldü. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre her iki hedef için ise tek bir adım dahi atılmadı.

Projenin finansmanının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca karşılanacağı belirtilerek “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ödenek aktarılmadığı için Mobil Atık Getirme Merkezi ve Atık Geçici Depolama Alan kurulamamıştır” denildi.

HALKIN PARASI BAHÇEYE GİDİYOR

Sıfır Atık Projesi kapsamında okullarda yürütülecek faaliyetler 4,5 milyon TL aktaramayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, millet bahçeleri için hemen her yıl fahiş harcamaya imza atıyor. Bakanlığın yalnızca 2022 yılında TOKİ marifetiyle inşa ettirdiği millet bahçelerinin maliyeti 6 milyar TL’yi aşıyor.