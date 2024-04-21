Parayı öğüttüler

Ekonomik krizin altında ezilen yurttaşlara ‘sabır’ öğütleyen Diyanet, 1 milyon 431 bin 917 asgari ücretlinin maaşını 90 günde harcadı. Başkanlığın 2024’ün ilk çeyreğinde yaptığı harcama 25 milyar TL’ye dayandı.

Mustafa BİLDİRCİN

Yurttaşa, “Aza tamah” ve “Sabır” öğütleyen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ocak-Mart 2024 döneminde yaptığı harcama dudak uçuklattı.

Yalnızca üç aylık harcaması ile genel bütçe kapsamındaki onlarca kamu idaresini geride bırakan Başkanlığın, 90 günde 1 milyon 431 bin 917 asgari ücret tutarında harcamaya imza attığı belirlendi.

Hemen her yıl on milyarlarca liralık harcamasıyla tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılına da hızlı girdi. Başkanlığın 2024’ün ilk çeyreğinde yaptığı harcamanın 25 milyar TL’ye dayandığı öğrenildi.

DEV HARCAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet, ocak ayında 9 milyar 726 milyon 132 bin TL’lik, şubat ayında ise 7 milyar 165 milyon 217 bin TL’lik harcamaya imza attı. Başkanlığın mart ayı harcaması ise kayıtlara, 7 milyar 454 milyon 114 bin TL olarak geçti. Başkanlığın 2024’ün ilk çeyreğinde yaptığı toplam harcama, 24 milyar 345 milyon 463 bin TL olarak kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, harcaması itibarıyla icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda kamu kurumunun üzerine çıktı. Başkanlığın ocak, şubat ve mart ayı toplam harcaması ile geride bıraktığı kamu kurumları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yer aldı. Diyanet’in, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan da fazla para harcadığı tespit edildi.

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BÜTÇEDE BÜYÜK ARTIŞ

Başkanlığın 2023 ve 2024 yıllarının ilk çeyreğinde yaptığı harcamaların karşılaştırması da Diyanet bütçesindeki dev artışı ortaya koydu.

Diyanet’in Ocak-Mart 2023 ve Ocak-Mart 2024 döneminde yaptığı harcamalar şöyle sıralandı:

• 2023

Ocak: 4 milyar 41 milyon TL

Şubat: 3 milyar 62 milyon TL

Mart: 3 milyar 76 milyon TL

• 2024

Ocak: 9 milyar 726 milyon TL

Şubat: 7 milyar 165 milyon TL

Mart: 7 milyar 454 milyon TL