Parfüm fabrikasındaki yangına iki tutuklama

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir süre önce faaliyetine son verilen Odak parfüm fabrikasında çıkan, işçiler 43 yaşındaki Kadir Zor ile 49 yaşındaki Yelit Özçelik'in yaşamın yitirdiği yangınla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen fabrika yetkilileri M.Ü. ve B.Ç. tutuklandı. Odak parfüm fabrikasında 17 Ocak'ta çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybederken ikisi de yaralandı. Savcılığının olayla ilgili soruşturması sürerken, fabrika yetkilileri M.Ü. ve B.Ç. önceki gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan İzmir'in Bayraklı ilçesinde önceki gün 15 katlı bir binanın 10'uncu katına tabela asmak için vinçle çıkan reklam ajansı çalışanı Halil Gül ve Hüsnü Akan'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan vinç sahibi E.P. ile operatör F.Y. tutuklandı. Reklam ajansı çalışanı 34 yaşındaki Halil Gül ile 35 yaşındaki Hüsnü Akan vincin zincirinin kopması sonucu zemine düştü. Ağır yaralanan Gül ve Akan, kaldırıldıkları hastanelerde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan vinç sahibi E.P. ile operatör F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vinç sahibi E.P. ile operatör F.Y, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.