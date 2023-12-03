Paris'te bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Paris'te meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise saldırıda hayatını kaybeden kişinin Filipinler asıllı Alman vatandaşı olduğunu, yaralananlar arasında ise bir Alman bir de İngiliz vatandaşının bulunduğu aktardı.

Dünya 03.12.2023 09:50 Giriş: 03.12.2023 09:50

Güncelleme: 03.12.2023 10:02 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)

Fransa'nın başkenti Paris'te Bir Hakeim metro durağı yakınlarında bir kişi yoldan geçenlere bıçakla saldırdı. Saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, yaşanan saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan 1997 doğumlu saldırganın Fransız olduğu bildirildi. Saldırganın istihbarat kayıtlarında radikal eğilimli biri olarak geçtiği öğrenildi. Paris savcılığı "cinayet" ve "cinayete teşebbüs"ten olayla ilgili soruşturma başlattı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise saldırıda hayatını kaybeden kişinin Filipinler asıllı Alman vatandaşı olduğunu açıkladı. Saldırıda bir Alman ile bir İngiliz vatandaşının da yaralandığı bildirildi