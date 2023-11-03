Paris'te Filistin'e destek için toplanan göstericiler ateşkes çağrısı yaptı

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek için toplanan göstericiler İsrail-Filistin çatışmasının sona ermesi çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail-Filistin çatışmasının sona ermesi talebiyle toplandı.

Göstericiler, ellerinde "Ateşkes", "Apartheid'a son verin" ve "İsrail bir terör devletidir, Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) suç ortağıdır" yazılı dövizler, Filistin bayrakları ve Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin resimlerinin olduğu pankartlar taşıdı.

"Gazze, Paris seninle", "İsrail katil, Macron suç ortağı" ve "Ateşkes" sloganları atan göstericiler, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayıdan ibaret olmadığına dikkati çekti.

Gösteriye katılan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden milletvekili Sebastien Delogu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yerde insanları, babası ve annesi öldüğü için ağlayan (Filistinli) çocukları görmek beni öfkeden çıldırtıyor çünkü Fransa görevini yerine getirmedi." ifadesini kullandı.

Ağlayan bir Filistinli çocuk gördüğünde, kendi çocuğunu görmüş gibi hayal ettiğini anlatan Delogu, İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes çağrısı yaptı.

Delogu, Paris yönetiminin ateşkes çağrısı yapmadığını hatırlatarak, "Gördüklerimin hepsi alçakça, bunlar gerçekten skandal olan savaş suçları." dedi.

Fransa'nın aşırı sağcı İsrail hükümetine neden koşulsuz destek verdiğine anlam veremediğini vurgulayan Delogu, bunun İsrail'e "bir bakıma öldürme ruhsatı vermek" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Fransız milletvekili, Filistin halkının yıllardır acı çektiğini dile getirdi.

Gösteriye babasıyla katılan 17 yaşındaki Sahra Terdjemane, Filistin'i desteklemenin önemine vurgu yaparak, Fransa'nın İsrail'i savunmasının dayanılmaz bir duygu olduğunu ifade etti.

Terdjemane, bütün dünyanın Fransız halkının Filistin'in yanında olduğunu bilmesini istediğini söyleyerek, hayatını kaybeden Filistinlilerin bir sayıdan ibaret olmadığını göstermek için ölenlerin resimlerinin yer aldığı afişleri taşıdıklarını aktardı.

Gazze'de şu anda bir soykırımın yaşandığına işaret eden Terdjemane, ateşkes ve İsrail'i destekleyen markaların boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Soy ismini vermek istemeyen EuroPalestine Derneği üyesi Francois-Xavier C, İsrail'in Filistin'de yaptıklarını protesto etmek için gösteriye katıldığını ifade etti.

Francois-Xavier C, Gazze'de olup bitenin korkunç ve insanlık dışı olduğunun altını çizerek, Fransa ve ABD gibi ülkelerin hiçbir şey yapmamasını "anormal" olarak niteledi.

İsrail'in, Filistinlileri yerlerinden etmeye çalıştığını anlatan Francois-Xavier C, medya ve sosyal medya platformlarında güçlü bir İsrail propagandasının olduğuna dikkati çekti.