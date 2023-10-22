Paris'te on binler İsrail'i protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen on binlerce kişi İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes çağrısında bulundu.

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 30 binden fazla kişi Filistin'e destek için gösteri düzenledi.

"Yaşasın Filistin", "İsrail defol, Filistin sana ait değil" ve "İsrail katil, Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) suç ortağı" sloganları atan göstericiler, "Şu anda çocuklar ölüyor", "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin bayraklarını dalgalandıran göstericiler, İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes çağrısı yaptı.

Bazı göstericiler, İsrail'in bombardımanında yaşamlarını yitiren çocukları temsilen üzerinde kırmızı boya bulunan beyaz örtülü oyuncak bebekler taşıdı.

Fransız hükümetinin Filistin'e destek gösterilerini engelleme çabalarına tepki gösteren kalabalık, hayatını kaybeden Filistinliler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Organizatörler, Fransa'nın önde gelen siyasetçilerinden Jean-Luc Melenchon ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Mathilde Panot gibi isimlerin de yer aldığı gösteriye on binlerce kişinin katıldığını duyurdu.

Göstericilerden 20 yaşındaki Safiye Dhebhire, Filistin’e destek için burada olduğunu belirterek, Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu vurguladı. Lübnan asıllı Karine Badr de Fransa'nın İsrail-Filistin çatışmasındaki siyasi tutumunu eleştirdi.

Fransız medya kuruluşlarının Gazzelilerin başına gelenleri görmezden geldiği yorumunu yapan Badr, Fransız basının, Filistin halkının 75 yıldır yaşadıklarını es geçerek son 15 günde olup bitene odaklandığını ifade etti.