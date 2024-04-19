Paris'teki İran Konsolosluğu'nda canlı bomba alarmı: Şüpheli gözaltına alındı

Paris'teki İran Konsolosluğu'nda kendini patlatmakla tehdit eden kişi gözaltına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin üstünde patlayıcı olmadığı ortaya çıktı.

Dünya 19.04.2024 16:59 Giriş: 19.04.2024 16:59

Güncelleme: 19.04.2024 17:04 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA