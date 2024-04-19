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Paris'teki İran Konsolosluğu'nda canlı bomba alarmı: Şüpheli gözaltına alındı

Paris'teki İran Konsolosluğu'nda kendini patlatmakla tehdit eden kişi gözaltına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin üstünde patlayıcı olmadığı ortaya çıktı.

Dünya
  • 19.04.2024 16:59
  • Giriş: 19.04.2024 16:59
  • Güncelleme: 19.04.2024 17:04
Kaynak: AA
Paris'teki İran Konsolosluğu'nda canlı bomba alarmı: Şüpheli gözaltına alındı
Fotoğraf: AA

Fransa'da İran'ın Paris Konsolosluğu'nda kendini patlatmakla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.

Yerel medyanın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre, Paris'te patlayıcı taşıdığını iddia eden bir kişi İran Konsolosluğu'na girdi.

Şüpheli, kendini havaya uçurmakla tehdit ederken konsolosluğun bulunduğu mahalleye intikal eden polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

ÜSTÜNDE PATLAYICI BULUNMADI

Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin üstünde patlayıcı olmadığı ortaya çıktı.

Şüphelinin konsolosluğa gelmek için kullandığı araç ve bölgede polisin araştırmaları sürüyor.

Kendini havaya uçurmakla tehdit ettiği belirtilen şüphelinin, konsolosluğa girmeden önce bir tanık tarafından görüldüğü belirlendi.

Tanık, şüphelinin erkek kardeşinin intikamını almak istediğini belirttiğini aktardı.

Şüphelinin, 1963 yılında İran'da doğduğu iddia edildi.

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