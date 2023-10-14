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Paris'teki Louvre Müzesi'nde bomba ihbarı: 15 bin kişi tahliye edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilerek kapatıldı. 15 bin kişinin tahliye edildiği müzede, emniyet güçlerinin aramaları devam ediyor.

Dünya
  • 14.10.2023 15:00
  • Giriş: 14.10.2023 15:00
  • Güncelleme: 14.10.2023 15:06
Kaynak: AA
Paris'teki Louvre Müzesi'nde bomba ihbarı: 15 bin kişi tahliye edildi
Fotoğraf: DHA

Fransa'da dünyaca ünlü Louvre Müzesi, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilerek kapatıldı.

Paris'teki Louvre Müzesince X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, müzenin güvenlik gerekçesiyle bugün kapılarını kapattığı belirtildi.

Açıklamada, müzeye ziyarette bulunmak için rezervasyon yaptıranların bilet ücretinin iade edileceği ifade edildi.

Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Louvre Müzesi, bomba ihbarı mesajlarının ardından tahliye edilerek ziyarete kapatıldı.

15 bin kişinin tahliye edildiği müzede, emniyet güçlerinin aramaları devam ediyor.

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