Paris’ten 40 yıllık tank, Putin’den orduya takviye

Dış Haberler

Ukrayna’daki çatışmalar tekrar kızışırken Avrupa, Kiev’e silah göndermeye hız veriyor. Euronews’un haberine göre Fransa Savunma Bakanı Sébastien Lecornu, Paris’in Ukrayna’ya "yüzlerce" zırhlı personel taşıyıcı araç ve Aster30 model uçaksavar hava savunma sistemi sevk edeceğini duyurdu

La Tribune gazetesine konuşan Fransız bakan, ülkesinin Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna’ya yönelik yeni yardım paketinin bir parçası olarak yüzlerce eski ama "hala çalışır durumda" personel taşıyıcı zırhlı araç ve Aster30 model uçaksavar savunma sistemi teslim edeceğini aktardı.

‘ESKİ EKİPMAN’

Lecornu, "Böylesine geniş bir cephe hattını tutmak için Ukrayna ordusunun zırhlı personel taşıyıcı araçlarımıza ihtiyacı var. Bu, kara birliklerinin hareketliliği için kesinlikle çok önemli. Hala çalışır durumda olan daha önce kullanılmış bu eski ekipman, Ukrayna ordusuna önemli miktarlarda fayda sağlayabilecek. Bu yıl içinde ve gelecek yılbaşına kadar bunlardan yüzlercesini gönderebiliriz" dedi.

PUTİN’DEN KARARNAME

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, bahar döneminde 150 bin vatandaşı zorunlu askerlik hizmetine çağıran bir kararname imzaladı. Putin’in kararnamesi, Kremlin'in resmi internet sitesinde kamuoyuna duyuruldu.

Rusya'da Parlamentonun alt kanadı Duma geçen yıl haziran ayında, erkeklerin askere alınabileceği azami yaş sınırının 27'den 30'a çıkarılmasını öngören tasarıyı kabul etmişti. Bu yasa, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girdi.

Putin, son olarak eylül ayında sonbahar dönemi için 130 bin kişinin askere çağırılması için kararname imzalamıştı. Rus lider, geçen yıl da bahar aylarında ise 147 bin kişinin askere alınması yolundaki bir kararnameye imza koymuştu.