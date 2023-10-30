Parkta oturan çifte silahlı saldırı

Avcılar'da kız arkadaşıyla parkta oturan bir kişi, kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişi yaralanırken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Avcılar'da dün saat 22.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'ndeki bir parkta kız arkadaşıyla oturan bir kişi, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Motosiklette sürücünün arkasında oturan kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Saldırganlar kaçarken bacaklarından yaralanan kişi, yakındaki bir iş yerine giderek yardım istedi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler yaralıyı Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.