Parti devleti: Vali, jandarma komutanı ve emniyet müdürü AKP'li aday ile esnaf ziyaretinde

Şırnak Valisi Cevdet Atay, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman AKP'nin İdil adayı İkbalhan Haznedar ile ziyaretler gerçekleştirdi.

Şırnak’ın İdil İlçesinde AKP'nin belediye başkan adayı İkbalhan Haznedar, Şırnak Valisi Cevdet Atay ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ile esnaf turuna çıktı.

Sırtköy Beldesine yapılan ziyarette kayyum belediye başknaı ve İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman da yer aldı.

İlçe merkezinde seçim çalışması yürüten üçlü daha sonra AKP Gençlik Kolları'nın organize ettiği gençlik buluşmasına katıldı.

Ziyarete ilişkin fotoğraflar ise AKP İdil İlçe Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ak Parti İdil İlçe Başkanlığı (@idilakparti)'in paylaştığı bir gönderi

Paylaşımda "Şırnak Valimiz Sn. Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanımız Sn. Murat Bulut, İl Emniyet Müdürümüz Sn. Cemal Dalman, İdil Kaymakamımız Sn. Anıl Adıgüzel, Ak parti ilçe başkanımız Sn Murat Ay Ak parti Belediye adayımız Sn. Dilaver Keleşoğlu Sırtköy Beldemizi ziyarette bulundular. Beldemizin temel sorunları ve projelerimiz hakkında bilgi verildi" ifadelerine yer verildi.