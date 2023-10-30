Parti devletinin fotoğrafı: Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına AKP'li isimler katıldı

CHP'li Özgür Karabat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına AKP'li Efkan Ala ile Nihat Zeybekci'nin katılmasına tepki göstererek, "AKP'nin Türkiye'yi bir parti devleti haline getirdiğinin başka bir fotoğrafı" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına AKP'lilerin katılmasına tepki gösterdi.

"AKP'nin Türkiye'yi bir parti devleti haline getirdiğinin başka bir fotoğrafını sizinle paylaşayım" diyen Karabat, toplantıya AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin katıldığını belirtti.

"Ala ve Zeybekci'nin devlet meselelerinin konuşulduğu masada ne işi var?" diyen Karabat, şunları söyledi:

"Bu iki ismin bakanlar kadar önde yer almalarının sebebi nedir? Ekonomi gibi hassas bir konuda, devlet işleri ile parti işlerinin bu kadar iç içe geçmesi kabul edilemez. O masada yatırımların geleceği, piyasadaki durum, dövizde yaşananlar gibi çok kritik konular konuşuluyor. Parti yöneticileri hangi sıfatla bunları öğreniyor? Ala ve Zeybekci'nin bu bilgileri alıp şahsi çıkarları için kullanıp kullanmayacağının garantisi var mı?"

"PARTİ DEVLETİ ZİHNİYETİ"

"Bu soruları neden mi soruyoruz? Toplantıda yatırım taahhütlü avans kredileri, kurumların dış finansman kullanım kapasitesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması gibi konular ele alındı" ifadesini kullanan Karabat, şunları kaydetti:

"Buradaki kritik bilgileri öğrenen Ala ve Zeybekci, yakın çevresine “yatırım tavsiyesi” verir mi, vermez mi? Peki, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan neredeydi? Bu fotoğrafta kendisini göremiyoruz. Anlaşılan Cevdet Yılmaz, TCMB Başkanı Hafize Gaye Hanım’ın bu masada ön sıralarda oturmasını gerek görmemiş. Onun yerine Ala ve Zeybekci’yi yanına oturtmuş. Erkan, büyük ihtimalle bu masanın 5 metre arkasındaki ikinci masada oturdu. Kendisine söz hakkının gelmesini bekledi. Anlattığı önemli verileri Ala ve Zeybekci de dinledi.

Hani rasyonel zemin diyorlardı ya, işte size cevabı. Bu tablo ile ülkenin sorunlarını çözeceklerini düşünüyorlar. Parti devleti zihniyeti ile kamu kaynaklarını sömürüyorlar."