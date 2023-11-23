Partilerin seçim takvimi işliyor

Haber Merkezi

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 1 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre 31 Mart 2024 Pazar günü yapılmasını kesinleşen yerel seçimlere yaklaşık 4 ay kaldı. Geçtiğimiz ay konuyu değerlendiren YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim takviminin 1 Ocak'ta başlayacağını açıkladı. Öte yandan partiler kendi seçim takvimlerini uygulamaya koydu.

CHP'nin yerel seçim takvimini belirledi. Büyükşehir belediye başkan adayları 50 bin lira, büyük ilçe adayları 30 bin lira, küçük ilçe adayları ise 20 bin lira başvuru ve partiye katkı ücreti verecek. CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan ve örgütlere yollanan genelgeye göre aday adayları 21 Kasım-28 Kasım arasında adaylık başvurusu yapabilecek. Kamudan ve örgütten istifa etmesi gerekenler ise 1-5 Aralık tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Aday olacak Milletvekili, belediye başkanı, meclis üyelerinin ise istifası gerekmiyor. AKP ise yerel seçim için aday başvurularını 9-17 Kasım'da arasında gerçekleştirdi, 19 Kasım'da elektronik ortamda temayül yoklaması yapıldı. Bu kapsamda AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi. HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Kars’ta düzenlenen ‘Halk Buluşması’ programına katıldı. Yerel seçimlerde izleyecekleri yol haritasını da açıklayan Bakırhan, “İradesi gasbedilen Kars halkı da çok iyi biliyor, biz seçimlerde en başta kayyum atanan belediyelerdeki kayyumları o büyük saraya göndereceğiz” dedi.