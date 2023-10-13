Partisinden kesin ihracı istenen AKP'li belediye başkanı istifa etti

Tokat'ta Ömer Halisdemir Caddesi'nin adının değiştirilmesi kararı üzerine AKP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, partisinden istifa etti.

Tokat'ın Sulusaray Belediye Meclisi'nde alınan 'Ömer Halisdemir Caddesi' kararı üzerine partiden kesin ihraç istemiyle yetkili disiplin organlarına sevkine karar verilen Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sulusaray ilçesinin AKP'li belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden ve kentte bir caddeye adı verilen Ömer Halisdemir'in adını oy çokluğuyla cadddeden kaldırdı. Yerine de ilçede daha önce belediye başkanı görevinde bulunan Şahin Hoşgül'ün adının verilmesine karar verdi.

Ömer Halisdemir'in isminin bulunduğu caddeye, ilçede 4 dönem belediye başkanlığı yapan Şahin Hasgül'ün isminin verilmesi kararı alınmasına AKP Tokat İl Başkanlığı'ndan tepki geldi İl Başkanı Ali Özer, Belediye Başkanı Necmettin Coruk'un partiden kesin ihraç istemiyle yetkili disiplin organlarına sevkine karar verildiğini açıkladı.

"KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATILDI"

Yaşananların ardından hakkında karalama kampanyası yürütüldüğünü iddia eden Coruk ise partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Coruk, "Belediye başkanı olabilmek için şehidimizin adı üzerinden rant sağlamaya çalışanlar, şahsımı ve dava arkadaşlarımı iftira, yalan ve ithamlarla yıpratmaya çalışarak Türkiye gündeminde haber yapmışlardır. Bu insanlara hakkımız helal değildir. Ayrıca mensubu olmaktan şeref duyduğum AK Parti’de İl Genel Meclis Üyeliği (2014-2019) ve bir dönem de belediye başkanlığı (2019-2024) olmak üzere hizmet etme imkânı veren, bana güvenen teşkilatımıza Sulusaraylı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’ne kadar görevimizin başında olup, Sulusaray halkımızın hizmetkârı olarak devam etmekteyim."