Pasaportu çalınan oyuncu rol aldığı filmin galasına katılamadı

Fransa’da evine giren hırsız tarafından pasaportu çalınan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, rol aldığı ‘Kadınlara Mahsus’ filminin galasına katılamadı.

Pasaportunun çalınması nedeniyle Fransa’dan Türkiye’ye gelemeyen oyuncu Melisa Aslı Pamuk, rol aldığı ‘Kadınlara Mahsus’ filminin galasına katılamadı.

Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman ve Merve Çağıran’ın başrollerinde olduğu “Kadınlara Mahsus” filminin galası dün akşam İstanbul’da gerçekleşti.

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Fransa’nın Lille şehrinde erkek arkadaşı Yusuf Yazıcı ile birlikte oturdukları evi soyan hırsızın pasaportunu da çalması nedeniyle galaya katılamadı.

Pamuk, sosyal medya hesabından çok üzgün olduğunu belirterek, “Çok güzel bir iş çıkardık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gişemiz bol olsun” ifadesini kullandı.