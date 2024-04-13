Pasifik'te ABD’den Pekin’e gözdağı

Ortadoğu'da sular ısınmaya devam ederken Hint-Pasifik'te de gerilim tırmanıyor. ABD'nin Çin'e yönelik kuşatması sürüyor. Biden peşpeşe liderleri ağırlarken Pasifik'te tabikat üstüne tatbikatlar gerçekleştiriliyor.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Pasifik'te sular durulmuyor. Çin'in artan gücü karşısında ABD bölgede Japonya, Filipinler, Güney Kore gibi ülkelerle ittifakını güçlendiriyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ı ağırlarken Çin'e karşı askeri tatbikatların biri bitiyor diğeri başlıyor.

ABD, Güney Kore ve Japonya'nın üç gün süren Doğu Çin Denizi'ndeki ortak tatbikatta savaş gemileri ile güdümlü füzeler kullandı. Üç ülkenin denizaltılarının da katıldığı tatbikatta, iletişim ve veri paylaşımı ile arama kurtarma çalışmaları yapıldığı belirtildi.

TATBİKAT ÜSTÜNE TATBİKAT

Üçlü liderler zirvesi öncesinde de Güney Çin Denizi'nde ABD, Filipinler, Avustralya ve Japonya, ilk kez ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.

Bu tatbikatların hemen ardından bu kez de Güney Kore ile Amerika Birleşik Devletleri, "Kuzey Kore'nin askeri tehditlerine karşı hazırlıkları güçlendirmek" amacıyla yaklaşık 100 savaş uçağının katılacağı ortak hava tatbikatına başladı.

İki ülke hava kuvvetlerince yapılan ortak açıklamada, başkent Seul'ün 178 kilometre güneyinde yer alan Kunsan Hava Üssü'nde dün başlayan tatbikat iki hafta sürecek. Tatbikatta F-35'ler dahil 25 tip jet görev alacak.

Beyaz Saray'da düzenlenen ABD-Japonya-Filipinler Üçlü Zirvesi kapsamında Biden 10 Nisan'da Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile ikili, 11 Nisan'da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ve Kişida ile üçlü görüşmüştü.

Zirvede, "Çin'in artırdığı bölgesel nüfuzu karşısında Hint-Pasifik'te barış ve istikrar için işbirliği" mesajı öne çıkarılmıştı.

Washington'da düzenlenen zirve ABD, Japonya ve Filipinler liderlerini bir araya getiren ilk üçlü zirve olmuştu.

taahhüdümüz sarsılmaz

ABD, Filipinlerve Japonya liderleri, perşembe günü yaptıkları açıklamada, "Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki ihtirasına" karşı koymayı amaçlayan bir adımla savunma ve ekonomik iş birliklerini ilerletme konusunda anlaşma sağladıklarını dile getirmişlerdi.

Biden da, ABD’nin Hint-Pasifik’in savunması konusunda taahhüdünün “sarsılmaz” olduğunu söylemişti.

PEKİN TAKİPTE

Çin yönetimi ise bölgedeki askeri, siyasi hareketliliği yakından takip ediyor. ABD'nin Tayvan üzerinden gerçekleştirdiği kışkırtmalara tepki gösteren Pekin yönetimi, “Tayvan’ın bağımsızlığı”nı hedefleyen her türlü faaliyetlere derin darbe indireceğini belirtti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, askeri alanlardaki konuları değerlendirdi.

Tayvan deniz kuvvetleri komutanının kısa süre önce Hawaii’de yer alan ABD ordusunun Hint-Pasifik komutanlığını ziyaret etmesini eleştiren Wu, Tayvan'ın Çin’in içişleri olduğunu ve hiç bir dış müdahaleye izin verilmeyeceğini vurguladı.

Çinli sözcü, ABD’ye "Tek Çin" ilkesi ve Çin ile ABD arasındaki varılan üç ortak bildiride belirlenen maddelere uyum sağlayarak “Tayvan’ın bağımsızlığı”nı destek vermeme taahhüdünü yerine getirmesi, Tayvan ile askeri ve resmi temasları derhal durdurması çağrısında bulundu.

Sözcü, ayrıca Tayvan'daki Demokratik İlerleme Partisi’nin (DPP) dış güçlerden destek alıp ve ABD’ye güvenip “bağımsızlık” girişimlerinin çıkmaza düşeceğini öne sürdü.