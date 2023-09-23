Paşinyan hedefte

Karabağ’daki Ermenilerin silah bırakması Erivan’da hükümet karşıtı kitlesel gösterileri tetikledi. Paşinyan’ın istifasını isteyen göstericiler, Erivan’da eylemlerini sürdürürken Bakü yönetimi savaşçılar için af hazırlığında.

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Dağlık Karabağ’daki Ermenilerin, Azerbaycan’ın operasyonunun ardından silah bırakıp askeri güçlerini dağıtmayı kabul etmesi Ermenistan’ı karıştırdı. Muhalefet partileri Başbakan Nikol Paşinyan’ı Bakü’ye çok fazla taviz vermekle suçlayarak istifasını talep ederken sokaklarda eylemler var. Hükümetin Karabağ’daki Ermenileri yalnız bıraktığını, bölgeden çıkmalarına yardım etmediğini belirten göstericiler Paşinyan’ı suçluyor.

Protestocu gruplar hemen her gece alanlara çıkarken başkent Erivan’da Meclis’i ablukaya almış durumdalar. Göstericilerin Meclis’e girme girişimleri polis tarafından engellenirken pek çok kişi Paşinyan’ın ofisinin önünde gözaltına alındı. Muhalif siyasetçi Andranik Tevanyan da gözaltına alınanlar arasında.

Hükümet, çatışmaların devam etmesi halinde "özel önlemler" uygulayacakları konusunda uyardı. Paşinyan da hükümetin göstericilere karşı "kararlı ancak hukuka uygun hareket edeceğini" söyledi.

GÜVENLİ YAŞAM ŞART

Paşinyan, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan ve çatışmalardan etkilenen Ermenilerin durumunun daha da kötüleşmesi halinde Ermenistan’a taşınabileceklerini belirtti. Yaklaşık 40 bin mülteciyi barındırmak için hazırlıkların yapıldığını ancak öncelikli hedeflerinin "vatandaşlarının evlerinde korkusuzca, güven içinde yaşama olanağına sahip olmalarını sağlamak" olduğunu söyledi. Paşinyan Karabağ’da, "insani durumun iyileşebileceğine dair bir umut var" dedi ve durumun "hızla değiştiğini" sözlerine ekledi.

SAVAŞÇILAR İÇİN AF

Gerilim devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Danışmanı Hikmet Hacıyev, Bakü’nün silahlarını bırakan Karabağlı Ermeni savaşçılar için af çıkarmayı öngördüğünü söyledi. Hacıyev Reuters’e verdiği demeçte, "Şu anda bazı ordu gruplarının ve subayların şartlarımıza uymayacaklarını ve direnişe devam edeceklerini kamuoyuna açıkladıklarını görüyoruz. Bunu bir güvenlik sorunu olarak görmediklerini” söyledi. Hacıyev, Karabağ’daki yaralı Ermeni askerlere tıbbi yardım sağlamaya hazır olduklarını da bildirdi.

Karabağ Ermenileri Azerbaycan’ın 24 saatlik askeri operasyonun ardından bölgeyi kontrolü altına aldığını açıklamasının ardından, silah bırakmak için güvenlik garantileri talep etmişti. Önceki gün Karabağ’daki Ermeni nüfusun temsilcileri ile Azerbaycan’lı yetkilileri arasında Yevlah kentinde yapılan entegrasyon görüşmesinden somut karar çıkmamıştı.

YARDIM KONVOYU GİTTİ

Bu arada Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’nın Karabağ’daki Ermenilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için gönderdiği insani yardım malzemelerinin yüklü olduğu araçlar bölgeye gitti. Yevlah kentinde yaptığı görüşmede insani yardım konusu da gündeme gelmişti. Ermeni temsilciler Bakü’den acil ihtiyaçların karşılanması için istekte bulunmuştu.