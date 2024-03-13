Paşinyan Karabağ’dan tamamen vazgeçti

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’ın tamamen ele geçirdiği ve Ermeni halkın göç etmek zorunda kaldığı Dağlık Karabağ’dan “tamamen vazgeçtiğini” teyit etti. Basının sorularını yanıtlayan Paşinyan, elinde tuttuğu Ermenistan'ın halihazırdaki sınırlarının gösterildiği harita biçimindeki şekli işaret ederek, “Ermenistan'ın toprakları budur. Bu sınırlar dışında emellerimiz olmamalıdır. Çünkü bu sınır çizgileri dışındaki herhangi bir emel, bizi yıkma fırsatı olarak, bizim yasal konumumuzu bozmak için kullanılacaktır.” dedi.

Rusya’nın öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ile ilişkilerini dondurduklarını belirten Paşinyan, örgütün Ermenistan'daki sorumluluk bölgesine dair soruya gelecek cevabın ülkesinin beklentileriyle örtüşmemesi halinde KGAÖ'den çekileceklerini belirtti. Azerbaycan ile görüşmelere Türkiye’nin rolüne dair konuşan Paşinyan, “Azerbaycan'la birebir konuşsak bile Türkiye'nin varlığını hissediyoruz. Hâlbuki Türkiye ile gündemimiz olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.