Patara’da korunması gereken araziler ihaleye çıkarılıyor

Likya Uygarlığı'nın başkenti Patara'da, Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde bulunan araziler, toplam 28 milyon 700 bin T L satış bedeliyle pazarlık usulü ihaleye çıkarılacak.

Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde bulunan araziler ihale usulü satışa çıkarıldı.

3 Nisan 2023 tarihli Kaş Belediye Meclis toplantısında AKP ve MHP meclis üyelerinin oyları ile Patara'daki dört ayrı parselden oluşan toplam 43 dönüm arazinin satışı kararlaştırılmıştı. 22 Kasım 2023 tarihinde bu dört parselden ikisi 76 Ada 1 Parsel 2 bin 764 metrekare ve ve 80 Ada 1 Parsel 4 bin 980 metrekarelik arazi toplam 28 milyon 700 bin T L satış bedeliyle pazarlık usulü ihaleye çıkarılacak.

Likya Uygarlığı'nın başkenti Patara, barındırdığı tarihi, kültürel ve doğal değerler sebebiyle arkeolojik ve doğal sit olarak tanımlanmış, 1990 yılında da Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmişti.

Patara Sahili nesli tükenme tehlikesi altında olan Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama ve yumurtlama alanlarından biri olarak sayılıyor. Bu alandaki bioçeşitliliğin korunması için Türkiye, Birleşmiş Milletler Çevre Programı kapsamında Akdeniz Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe ilişkin Barselona Sözleşmesi'ne imza atan 21 Akdeniz ülkesi arasında bulunuyor. Ayrıca Deniz Kaplumbağalarının korunması için Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması (BERN) sözleşmesi'ne taraf durumunda.

Kazı çalışmaları sırasında Nekropol Alanı olduğu anlaşılan araziler korunması gerekirken 2008 yılında düşük yoğunluklu yapı izni verilmesiyle Patara Antik Kenti kooperatiflerin ikinci konut/villa inşaat alanına dönüşmüştü. 2023'e geldiğimizde 800'ün üzerinde ikinci konut inşaatıyla Antik Kent Alanının içinde tarihin üzeri betonla örtüldüğü gibi artan yapılaşmanın getirdiği insan faaliyetleri nesli tükenme tehlikesi altında olan Caretta Caretta'ların yuvalaması ve çoğalmasını da olumsuz etkiliyor.

Kaş Çevre ve Kültür Derneği’nden yapılan açıklamada, “Kaş Belediyesi'nin Patara halkına ait arazileri satması bölgede daha fazla yapılaşmayı beraberinde getirecek. Patara gibi üç farklı koruma statüsü bulunan özel bir alanın hem Anayasa'mızın 63. maddesini hem de uluslararası sözleşmeler hiçe sayılarak satılıp yapılaşmaya açılmasına hayır. Patara, Kaş Belediyesi’nin bütçe açıklarını kapatma aracı değildir!"